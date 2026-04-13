Haberler

ikas Eyüpspor-Samsunspor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin: "Son ana kadar Eyüpspor’a yakışır şekilde mücadelemize devam edeceğiz"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Samsunspor'a 2-1 mağlup olan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, ligin son maçına kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, çok güçlü bir takımla karşı karşıya geleceklerini bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını belirtti.

Samsunspor'un erteleme mücadelesinde Çaykur Rizespor karşısında 4 gollü ağır yenilgi aldığını dile getiren Gerin, "Bu doğrultuda bir planla sahaya çıktık. İlk 35 dakika topu vermedik. Skoru ne kadar taşıyabilirsek rakibin de buna göre risk alacağını biliyorduk. Öyle olursa da skoru arttıracağımızı düşünüyorduk. Fakat son 15 dakikada bunu sağlayamadık. Geçen hafta da aynısı oldu. Eksik kalınca oyuncular aynı reaksiyonu ne yazık ki sahaya yansıtamıyor. Bunlar bahane değil. Samsunspor da en az bizim kadar maçı istedi. Çok ciddi oynadılar." ifadelerini kullandı.

Mücadelenin heyecanlı geçtiğini vurgulayan Gerin, "Ligin boyu kısaldı. Rakiplerin de kaybettiği bu haftada her puanın önemi vardı. Puan ve puanlara ihtiyacımız olduğu bu dönemde mağlubiyetten dolayı çok üzgünüm. Zor süreçler geçirdiğimiz bu dönemde genç kadromuzla çok iyi işler yaparak buraya kadar gelmiştik. Son ana kadar Eyüpspor'a yakışır şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Ondan sonra da nasibimiz ne ise onu yaşayacağız." açıklamasını yaptı.

Maçın hakemi Yasin Kol hakkındaki soruyu da yanıtlayan Gerin, "İlk sarı kartı çok kolay gördük. Hocanın ilk amacı oyuncuyu oyunda tutmak olmalı. Bu hafta tek serzenişimiz ilk kartı erken vermesiydi. Bu durum da kırmızı karta kadar gitti. Neticede biz kendimiz kaybettik." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

