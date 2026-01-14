ikas Eyüpspor, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı
İKAS Eyüpspor, 32 yaşındaki oyuncu Kerem Demirbay ile olan sözleşmesini sona erdirdi. Kulüp, Demirbay'a emekleri için teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.
İKAS Eyüpspor, Kerem Demirbay ile yolların ayrıldığını açıkladı. Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Teşekkürler Kerem Demirbay! Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Kerem Demirbay'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."
