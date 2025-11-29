Haberler

ikas Eyüpspor, Gaziantep FK'yi Deplasmanda 2-1 Yenerek Üç Puan Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ikas Eyüpspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek deplasmandan galibiyetle döndü. Maçta Umut Bozok'un penaltı golüyle öne geçen Eyüpspor, Halil Akbunar'ın 88. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Gaziantep'in son dakikada bulduğu gol umutları artırsa da, maç ikas Eyüpspor'un zaferiyle sonuçlandı.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Şener, Mert Bulut

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez (Dk. 46 Sorescu), Tayyip Talha Sanuç (Dk. 46 Abena), Semih Güler, Rodrigues, Melih Kabasakal (Dk. 45+1 Ndiaye), Camara, Kozlowski, Maxim, Lungoyi (Dk. 65 Yusuf Kabadayı), Bayo (Dk. 74 Boateng)

ikas Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler (Dk. 76 Talha Ülvan), Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko (Dk. 84 Legowski), Kerem Demirbay, Dragus (Dk. 84 Halil Akbunar), Emre Akbaba (90+2 Yalçın Kayan), Thiam (Dk. 85 Ampem), Umut Bozok (90+4 Saiz)

Goller: Dk. 10 Umut Bozok (Penaltıdan), Dk. 88 Halil Akbunar (ikas Eyüpspor), Dk. 90+6 Boateng (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 83 Orhan Ak (Teknik direktör) (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Thiam, Dk. 31 Emre Akbaba, Dk. 57 Stepanenko, Dk. 66 Kerem Demirbay (ikas Eyüpspor), Dk. 86 Maxim (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

48. dakikada Lungoyi'nin soldan pasında ceza yayı önünde topla buluşan Maxim'in sert vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

67. dakikada Emre Akbaba'nın ceza yayı önünden pasında topla buluşan Thiam'ın şutunda kaleci Zafer Görgen, topu kornere çeldi.

74.? ?dakikada Umut Bozok'un kaleciyi çalımladıktan sonra vuruşunda top, kale direğinin yanından auta gitti.

78.? ?dakikada Camara'nın sol çaprazdan şutunda kaleci Felipe, topu kornere tokatladı.

88.? ?dakikada ikas Eyüpspor farkı ikiye çıkardı. Gaziantep temsilcisinin geri pasında topu kapan Emre Akbaba'nın ceza sahası sol çaprazdan sert şutunda kaleci Zafer Görgen, topu ayaklarıyla çeldi. Dönen topu penaltı noktasının gerisinde rakibinden kurtararak kontrol eden Halil Akbunar, sağ ayağıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

90+6. dakikada Gaziantep FK, golü buldu. Ev sahibi takımın atağında Eyüpspor ceza sahası içinde Robin Yalçın ile Camara, tartışır durumdayken Gaziantep FK'de Boateng, oyuna devam etti. Konuk ekipte kaleci Felipe'nin tartışmayı ayırmaya gittiği sırada Boateng, ceza yayına kadar taşıdığı meşin yuvarlağı boş kaleye gönderirdi: 1-2.

ikas Eyüpspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi 'Gece Nöbetçileri' kurdu

Game of Thrones gerçek oldu, Avrupa ülkesi "Gece Nöbetçileri" kurdu
Trabzon'da İYİ Partili isme tepki: Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun?

Sürece karşı olan partinin mensubuna Trabzon'da şok tepki
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Kim Kardashian'ın beyin taramasından 'düşük aktivite' çıktı

Beyin taramasına giren Kim Kardashian, sonucu görünce şaşkına döndü
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
İş insanına evinin önünde silahlı saldırı

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.