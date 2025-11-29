ikas Eyüpspor, Gaziantep FK'yi Deplasmanda 2-1 Yenerek Üç Puan Aldı

Stat: Gaziantep

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Şener, Mert Bulut

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez (Dk. 46 Sorescu), Tayyip Talha Sanuç (Dk. 46 Abena), Semih Güler, Rodrigues, Melih Kabasakal (Dk. 45+1 Ndiaye), Camara, Kozlowski, Maxim, Lungoyi (Dk. 65 Yusuf Kabadayı), Bayo (Dk. 74 Boateng)

ikas Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler (Dk. 76 Talha Ülvan), Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko (Dk. 84 Legowski), Kerem Demirbay, Dragus (Dk. 84 Halil Akbunar), Emre Akbaba (90+2 Yalçın Kayan), Thiam (Dk. 85 Ampem), Umut Bozok (90+4 Saiz)

Goller: Dk. 10 Umut Bozok (Penaltıdan), Dk. 88 Halil Akbunar (ikas Eyüpspor), Dk. 90+6 Boateng (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 83 Orhan Ak (Teknik direktör) (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Thiam, Dk. 31 Emre Akbaba, Dk. 57 Stepanenko, Dk. 66 Kerem Demirbay (ikas Eyüpspor), Dk. 86 Maxim (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

48. dakikada Lungoyi'nin soldan pasında ceza yayı önünde topla buluşan Maxim'in sert vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

67. dakikada Emre Akbaba'nın ceza yayı önünden pasında topla buluşan Thiam'ın şutunda kaleci Zafer Görgen, topu kornere çeldi.

74.? ?dakikada Umut Bozok'un kaleciyi çalımladıktan sonra vuruşunda top, kale direğinin yanından auta gitti.

78.? ?dakikada Camara'nın sol çaprazdan şutunda kaleci Felipe, topu kornere tokatladı.

88.? ?dakikada ikas Eyüpspor farkı ikiye çıkardı. Gaziantep temsilcisinin geri pasında topu kapan Emre Akbaba'nın ceza sahası sol çaprazdan sert şutunda kaleci Zafer Görgen, topu ayaklarıyla çeldi. Dönen topu penaltı noktasının gerisinde rakibinden kurtararak kontrol eden Halil Akbunar, sağ ayağıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

90+6. dakikada Gaziantep FK, golü buldu. Ev sahibi takımın atağında Eyüpspor ceza sahası içinde Robin Yalçın ile Camara, tartışır durumdayken Gaziantep FK'de Boateng, oyuna devam etti. Konuk ekipte kaleci Felipe'nin tartışmayı ayırmaya gittiği sırada Boateng, ceza yayına kadar taşıdığı meşin yuvarlağı boş kaleye gönderirdi: 1-2.

ikas Eyüpspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.