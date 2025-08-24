ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta son maçında ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta son maçında ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.

Eyüpspor, ligde geride kalan 2 haftada 2 yenilgi alırken, ilk maçı ertelenen Alanyaspor ise geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kaldı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Süper Lig'in eski yıldızı Elneny, 10 yıllık eşinin üstüne kuma getirdi

3 çocuğunun annesi, 10 yıllık eşinin üstüne kuma getirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'in menajeri, milli oyuncunun maaşını duyurdu

Menajeri, Barış Alper'in Galatasaray'daki maaşını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.