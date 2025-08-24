ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta son maçında ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.
Eyüpspor, ligde geride kalan 2 haftada 2 yenilgi alırken, ilk maçı ertelenen Alanyaspor ise geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kaldı.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor