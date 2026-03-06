Haberler

Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu

Güncelleme:
Tottenham, sahasında Crystal Palace'a 3-1 mağlup olurken teknik direktör Igor Tudor takımın başında çıktığı üç maçı da kaybetti.

  • Tottenham, Premier Lig'in 29. haftasında Crystal Palace'a sahasında 3-1 mağlup oldu.
  • Tottenham teknik direktörü Igor Tudor, görev yaptığı üç maçın tamamından mağlubiyetle ayrıldı.
  • Crystal Palace, bu galibiyetle puanını 38'e yükselterek ligde 13. sıraya yükseldi.

Premier Lig'in 29. haftasında Tottenham, sahasında Crystal Palace'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki Tottenham kötü gidişini sürdürdü.

CRYSTAL PALACE DEPLASMANDAN 3 PUANLA DÖNDÜ

Karşılaşmada Crystal Palace'a galibiyeti getiren goller Jorgen Larsen ile Ismaila Sarr'dan (2) geldi. Tottenham'ın tek golünü ise 34. dakikada Dominic Solanke kaydetti. Mücadelenin 38. dakikasında Tottenham'da Mickey van de Ven kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

TUDOR'LA MAĞLUBİYET SERİSİ

Tottenham'ın başında üçüncü maçına çıkan Igor Tudor, görev yaptığı tüm karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrıldı. İngiliz ekibinde Tudor dönemindeki kötü sonuçlar dikkat çekti.

PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Crystal Palace puanını 38'e yükselterek 13. sıraya çıktı. Tottenham ise 29 puanla 16. sırada kaldı.

Alper Kızıltepe
500

