Vali Taşolar tribünde taraftarlarla omuz omuza tezahürat yaptı

Iğdır'da oynanan Trendyol 1. Lig 32. hafta karşılaşmasında Iğdır FK ile Çorum FK karşı karşıya gelirken, mücadeleye ilgi büyüktü. Tribünleri dolduran taraftarlar takımlarına coşkuyla destek verdi. Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar da karşılaşmayı protokol tribünü yerine taraftarların arasında takip etmeyi tercih etti. Ova Beyleri taraftar grubunun bulunduğu bölümde yer alan Taşolar, maç boyunca tezahüratlara katılarak taraftarlarla birlikte takımına destek verdi. Renkli görüntülere sahne olan anlarda Vali Taşolar'ın taraftarlarla kurduğu samimi diyalog ve coşkulu destek, tribünlerde dikkat çekti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı