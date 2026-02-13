Trendyol 1. Lig: Iğdır FK: 1 Ümraniyespor: 1
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Iğdır FK, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Iğdır FK'nın golünü Loshaj, Ümraniyespor'un golünü ise Bardhi attı.
Hakemler: Alpaslan Şen, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Şengül
Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Tsunami, Alim Öztürk, Fofana (Ahmet Emin Engin dk. 86), Bacuna, Bruno (Koita dk. 73), Loshaj, Doğan Erdoğan (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 73), Gökcan Kaya, Güray Vural (Mendes dk. 64)
Yedekler: Tunahan Ergul, Ali Kaan Güneren, Sinan Bolat, Serkan Asan, Ali Yaşar
Teknik Direktör: Kenan Koçak
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Bardhi, Barış Ekincier (Dokanovic dk. 88), Kosoko (Batuhan Çelik dk. 68), Hoti (Atalay Babacan dk. 46), Soukou (Benny dk. 68), Glumac, Burak Öksüz (Yusuf Kocatürk dk. 46), Emre Kaplan, Ali Turan Bülbül
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Deniz Şaş, Orhan Ugur, Yunus Emre Yılmaz, Yusuf Saitoğlu
Teknik Direktör: Tayfun Rıdvan Albayrak
Goller: Loshaj (dk. 7) (Iğdır FK), Bardhi (dk. 53) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Burak Öksüz, Hoti, Glumac (Ümraniyespor), Güral Vural (Iğdır FK) - IĞDIR