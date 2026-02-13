Haberler

Trendyol 1. Lig: Iğdır FK: 1 Ümraniyespor: 1

Trendyol 1. Lig: Iğdır FK: 1 Ümraniyespor: 1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Iğdır FK, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Iğdır FK'nın golünü Loshaj, Ümraniyespor'un golünü ise Bardhi attı.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Iğdır FK, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Alpaslan Şen, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Şengül

Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Tsunami, Alim Öztürk, Fofana (Ahmet Emin Engin dk. 86), Bacuna, Bruno (Koita dk. 73), Loshaj, Doğan Erdoğan (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 73), Gökcan Kaya, Güray Vural (Mendes dk. 64)

Yedekler: Tunahan Ergul, Ali Kaan Güneren, Sinan Bolat, Serkan Asan, Ali Yaşar

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Bardhi, Barış Ekincier (Dokanovic dk. 88), Kosoko (Batuhan Çelik dk. 68), Hoti (Atalay Babacan dk. 46), Soukou (Benny dk. 68), Glumac, Burak Öksüz (Yusuf Kocatürk dk. 46), Emre Kaplan, Ali Turan Bülbül

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Deniz Şaş, Orhan Ugur, Yunus Emre Yılmaz, Yusuf Saitoğlu

Teknik Direktör: Tayfun Rıdvan Albayrak

Goller: Loshaj (dk. 7) (Iğdır FK), Bardhi (dk. 53) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Burak Öksüz, Hoti, Glumac (Ümraniyespor), Güral Vural (Iğdır FK) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe

Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
AK Partili vekil, Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izledi

Görüntü TBMM'den! Başrolde AK Partili vekil var
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular

37 yıl sonra geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe

Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor

İngilizler Ferdi'nin yaptığını konuşuyor
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı

Bu özel gömleklerin kime hazırlandığını tahmin edemezsiniz!