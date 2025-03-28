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Iğdır FK ve Ümraniyespor 0-0 Berabere Kaldı

Iğdır FK ve Ümraniyespor 0-0 Berabere Kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Iğdır FK, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 sonuçlandı.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Serdar Osman Akarsu, Harun Reşit Güngör

Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Alim Öztürk, Eysseric (Aly Malle dk. 86), Ahmet Emin Engin (Valon Ethemi dk. 76), Mert Çölgeçen (Muammer Sarıkaya dk. 67), Caner Cavlun (Ali Yaşar dk. 86), Thuram (Dk. 46 Bruno), Gökcan Kaya, Serkan Asan, Burak Bekaroğlu, Daniel Avramovski (Regattin dk. 67)

Yedekler: Furkan Köse, Alperen Selvi, Conte, Semih Akyıldız

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Engjell Hoti (Atalay Babacan dk. 70), Jurgen Bardhi, Cebio Soukou (Barış Ekinciler dk. 70), Tomislav Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Ali Turap Bülbül dk. 89) Emre Kaplan, de Sousa (Yusuf Sertkaya dk. 80), Lucas Joao (Poyraz Efe Yıldırım dk. 61)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Melih Okutan, Mehmet Güneş, Batuhan Çelik

Teknik Sorumlu: Ömer Faruk Mahir

Sarı kartlar: Gökcan Kaya (Iğdır FK), Jurgen Bardhi, Atalay Babacan (Ümraniyespor) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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