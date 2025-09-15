Haberler

Iğdır FK, Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Eminevim Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı. Takım, antrenmanlarında çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Muhammet Reis yönetimindeki antrenmanda ısınma, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Iğdır FK, Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
