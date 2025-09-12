Iğdır FK, Transfer Hareketliliğini Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 2 oyuncusuyla yollarını ayırdı, 1 oyuncuyu da renklerine bağladı.

Iğdır FK'den yapılan açıklamada, forvet oyuncusu Daniel Avramovski ve kaleci Furkan Köse ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı ekip, Antalyaspor forması giyen 37 yaşındaki Güray Vural'ı da kadrosuna kattığını açıkladı.