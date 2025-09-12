Iğdır FK, Transfer Hareketliliğini Sürdürüyor

Haberler

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, forvet Daniel Avramovski ve kaleci Furkan Köse ile yollarını ayırdı, Antalyaspor'dan Güray Vural'ı transfer etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 2 oyuncusuyla yollarını ayırdı, 1 oyuncuyu da renklerine bağladı.

Iğdır FK'den yapılan açıklamada, forvet oyuncusu Daniel Avramovski ve kaleci Furkan Köse ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı ekip, Antalyaspor forması giyen 37 yaşındaki Güray Vural'ı da kadrosuna kattığını açıkladı.

