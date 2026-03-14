Iğdır FK'da teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, teknik direktörlük görevine deneyimli Hikmet Karaman'ı getirdi. Kulüp, yeni teknik direktörü ile ligdeki hedeflerine ulaşmak için hazırlıklara başladı.

Iğdır FK'da teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi. Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamla anlaşma sağlandığı duyuruldu. Türk futbolunda uzun yıllardır birçok takımda görev yapan Hikmet Karaman'ın Iğdır temsilcisinde yeni bir sayfa açacağı ifade edildi. Kulüp yönetimi ve taraftarlar, deneyimli çalıştırıcıyı "hoş geldin" diyerek karşılayarak yeni görevinde başarılar diledi. Yeni teknik direktör Hikmet Karaman'ın takımla birlikte çalışmalara başlayarak ligdeki hedefler doğrultusunda hazırlıklara hız verdi.

Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'de topladığı 44 puanla 9. sırada yer alıyor ve play-off hattına girebilmek için mücadelesini sürdürüyor. Karaman, yeni takımında ilk sınavına 16 Mart Pazartesi günü çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip, bu karşılaşmada deplasmanda Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
