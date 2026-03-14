Iğdır FK, teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı getirdi
Alagöz Holding Iğdır FK, Kenan Koçak'ın istifasının ardından yeni teknik direktör olarak Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı. Kulüp, Karaman'a 'hoş geldin' diyerek görevinde başarılar diledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ın getirildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz."
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'de teknik direktör olarak görev yapan Kenan Koçak, son oynanan ve 3-2 kaybedilen Sipay Bodrum FK maçının ardından istifa etmişti.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız