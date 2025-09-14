Iğdır FK, Serik Spor'a Mağlup Oldu: Teknik Direktörlerden Açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Iğdır FK-Serik Spor maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Serik Spor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Iğdır FK Teknik Sorumlusu Mete Işık, "Hepimiz çok üzgünüz, böyle bir sonuç 40 yılda bir olur. Mazeret değil, topla oynama oranımız yüzce 73. Toplam 3 kere kaleye geldiler 2 gol oldu, bu bir tarafı. Geçen hafta bir hoca değişikliği söz konusu oldu, yönetim böyle bir tasarrufta bulundu. Bu başkan ve yönetim ile hoca arasındaki ilişkidir. Bu olay hem eski hocamıza hem de Iğdır'a hayırlı olur" dedi.

"Sonuç bize yakışmadı"

Sonucunun kendilerine yakışmadığını vurgulayan Işık, "Bu maç için yıllarca takımın kaptanlığını yapan, birçok takımda oynayan, A kursu mezunu Muhammet Reis hocamız görevliydi, takımı gayet iyi hazırladı. İlk yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum, pozisyonlar kaçırdık. İlk yarı bizim kalemize bir kere geldiler, o da bizim kalecimizin ayağında fazla tutmasından dolayı pozisyon oldu. İkinci yarıda golden sonra çok kötü goller yedik. Hiç takıma da yakışmadı, bize de yakışmadı. Söyleyecek şey bulamıyorum. Sizleri, herkesi, tüm halkımızı üzdüğümüz için de özür diliyorum" diye konuştu.

Yuran: "Zor bir deplasmandı"

Serik Spor Teknik Direktörü Sergey Yuran ise, "Zor bir deplasmandı, aktarmalı iki uçuş yaptık ama önemli olan Iğdır'ın çok sağlam bir takım olması. Beşinci maçımız ve bence en iyi maçlardan biri olabilir. Burada maç oynayacağımıza hazırlanıyorduk, takımı izliyorduk, analiz ediyorduk, artı olarak hava durumu, maçın saat 16.00'da olması, bunun için doğru oynamamız gerekiyordu. İlk yarıda koruyarak ve ikinci yarıda skora göre tempoyu arttırmamız gerekiyordu. Fiziksel yüzde 200 hazırız, önemli olan hataya müsaade etmemekti ama hatamıza müsaade ettik ve ondan sonra değişikliklerimiz yaradı. Oyuncularımın beni dinledikleri için ve sahada uyguladıkları için mutluyum. İlk ve ikinci yarı da bunları kanıtlıyor. Tabii ki daha fazla hücumda oynamak isteriz ama bu seviyedeki bir takım için şans bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı. - IĞDIR