Iğdır FK, Sarıyer'i 2-1 Mağlup Ederek Sezona Galibiyetle Başladı
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Iğdır FK, sahasında konuk ettiği Sarıyer'i 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle açtı. Iğdır FK'nın gollerini Bruno ve Gianni Bruno penaltılardan atarken, Sarıyer'in tek golü Dembele'den geldi.
Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, İbrahim Ethem Potuk
Iğdır FK: Furkan Köse, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Ali Yaşar (Caner Cavlun dk. 63), Eyüp Akcan, Doğan Erdoğan (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 83), Rotariu (Camara dk. 83), Eysseric (Avramovski dk. 63) Fofana (Ethemi dk. 75), Bruno
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Antaoine, Serkan Asan, Ali Kaan Güneren, Mustafa Tahir Babaoğlu
Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş
Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Yılmaz, Eşref Korkmazoğlu, Anziani, Metehan Mert, Djilobodji, Dembele, Traore (Fethi Özer dk. 77), Babacar (Anıl Koç dk. 83), Urie (Mehmet Ali Büyüksayar dk. 77), Berkay Aydoğmuş (Hasan Emre Yeşilyurt dk. 54)
Yedekler: Ömer Bayram, Bartu Ermiş, Baran Demiroğlu, Rahmi Salih Kaya, Furkan Onur Akyüz, Baran Engül
Teknik: Şenol Can
Goller: Bruno (dk. 42 pen.), Gianni Bruno (dk. 90+6 pen.) (Iğdır FK), Dembele (dk. 45+2) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Muhammed Alperen Uysal, Hasan Emre Yeşilyurt, Metehan Mert, Anıl Koç (Sarıyer), Ali Yaşar (Iğdır FK) - IĞDIR