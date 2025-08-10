Iğdır FK, Sarıyer'i 2-1 Mağlup Ederek Sezona Galibiyetle Başladı

Iğdır FK, Sarıyer'i 2-1 Mağlup Ederek Sezona Galibiyetle Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Iğdır FK, sahasında konuk ettiği Sarıyer'i 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle açtı. Iğdır FK'nın gollerini Bruno ve Gianni Bruno penaltılardan atarken, Sarıyer'in tek golü Dembele'den geldi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Iğdır FK, sahasında Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, İbrahim Ethem Potuk

Iğdır FK: Furkan Köse, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Ali Yaşar (Caner Cavlun dk. 63), Eyüp Akcan, Doğan Erdoğan (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 83), Rotariu (Camara dk. 83), Eysseric (Avramovski dk. 63) Fofana (Ethemi dk. 75), Bruno

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Antaoine, Serkan Asan, Ali Kaan Güneren, Mustafa Tahir Babaoğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Yılmaz, Eşref Korkmazoğlu, Anziani, Metehan Mert, Djilobodji, Dembele, Traore (Fethi Özer dk. 77), Babacar (Anıl Koç dk. 83), Urie (Mehmet Ali Büyüksayar dk. 77), Berkay Aydoğmuş (Hasan Emre Yeşilyurt dk. 54)

Yedekler: Ömer Bayram, Bartu Ermiş, Baran Demiroğlu, Rahmi Salih Kaya, Furkan Onur Akyüz, Baran Engül

Teknik: Şenol Can

Goller: Bruno (dk. 42 pen.), Gianni Bruno (dk. 90+6 pen.) (Iğdır FK), Dembele (dk. 45+2) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Muhammed Alperen Uysal, Hasan Emre Yeşilyurt, Metehan Mert, Anıl Koç (Sarıyer), Ali Yaşar (Iğdır FK) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Arap Birliği, İsrail'in Gazze işgali kararı sonrası acil toplantı düzenleyecek

İsrail'in Gazze işgali kararı sonrası Arap Birliği'ndeki kritik hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Resmi plakalı araca eskort bindi' iddiası iki kişinin başını yaktı

"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.