Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Gollerin atıldığı maçta Iğdır FK'nın tek golü Bacuna'dan geldi.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Cem Özbay, Batuhan Bıyıklı
Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Tsunami (Dk. 46 Özder Özcan), Alperen Selvi, Oğuz Kağan Güçtekin, Fofana (Dk. 85 Conte), Bacuna, Mendes, Doğan Erdoğan, Atakan Çankaya, Gökcan Kaya, Güray Vural (Dk. 90 Ali Yaşar)
Sakaryaspor : Szumski, Mete Kaan Demir (Dk. 81 Akuazaoku), Mirza Cihan (Dk. 57 Kobilar), Caner Erkin, Zwolinski, Mambenga, Serkan Yavuz, Batuhan Çakır, Salih Dursun, Alparslan Demir (Dk. 57 Emre Demir), Kolovetsios
Goller: Dk. 48 Bacuna (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 38 Gökcan Kaya (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 70 Kolovetsios, Dk. 72 Batuhan Çakır ( Sakaryaspor )
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği Sakaryaspor'u 1-0 yendi.