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Iğdır FK, sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 yendi; Kenan Koçak rakibini övdü

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Iğdır FK, sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 yendi; Kenan Koçak rakibini övdü
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Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti. Teknik Direktör Kenan Koçak, rakibini öven açıklamalar yaparak galibiyetin kolay olmadığını söyledi ve takımını tebrik etti.

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, Batman Petrolspor müsabakasının ardından, "Batman Petrolspor'a karşı galip gelmek çok kolay bir şey değil. Çok kaliteli bir takım" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK, sahasında ağırladığı Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, "Takımımı yürekten kutluyorum. İlk yarı müthiş bir oyun sergiledik. Rakibimiz kırmızı kart gördü. Bu bazen avantaj gibi gözükse bile eğer bu sayısal üstünlüğü iyi kanalize etmezseniz dezavantaja dönüşür. Fakat biz takım olarak ciddiyetimizi koruduk. Batman Petrolspor'a karşı galip gelmek çok kolay bir şey değil. Çok kaliteli bir takım. 10 kişi kalmasına rağmen çok kaliteli bir takım. O yüzden takımımı yürekten tebrik. Yarından itibaren tamamen odaklanmamız gereken Ankara Keçiörengücü maçı olacak. Ondan sonra yolumuza bakacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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