Iğdır FK'nın Kamp Çalışmaları Sona Erdi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde üçüncü etap kamp çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki takım, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde gerçekleştirdiği üçüncü etap kamp çalışmalarını tamamladı.
2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerinde düzenlenen kamp süreci sona ererken, Iğdır temsilcisi yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki ekip, sezon öncesi hazırlıklarının ilk iki etabını ise Ankara'da gerçekleştirmişti.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor