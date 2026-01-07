Haberler

Iğdır FK, orta saha oyuncusu Leandro Bacuna ile anlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Hollandalı orta saha oyuncusu Leandro Bacuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Bacuna, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'da forma giymişti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Hollandalı orta saha oyuncusu Leandro Bacuna'yı renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Hollandalı futbolcunun 1,5 yıllığına transfer edildiği belirtilerek, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor forması giyen Leandro Bacuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Leandro Bacuna'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak

Avrupa'nın iki devi Ukrayna için anlaştı! Türkiye detayı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı

Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı
Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım

Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi

Resmen zamana meydan okuyor! İşte Kadir İnanır'ın son hali