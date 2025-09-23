Iğdır FK, Hatayspor'u 4-2 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK- Hatayspor maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ligin kolay olmadığını belirterek, "Görevimizin hayırlı olmasını diliyorum. Tabii iyi başlamak istiyorduk. Oyuncularımızla birebir yaptığımız toplantılarda bu ligin çok kolay bir lig olmadığını biliyorduk. Bugün oyuna iyi başladık. Yani 2 günlük süre içerisinde antrenmanda yaptıklarımızın birçoğunu saha içerisinde gerçekleştirdik. Tabii ki hatalarımız var. Özellikle rakibin duran toplarda ve araya atılan toplarda sezon başından itibaren yediğimiz gollerde hatalarımız vardı. O hatalar telafi etmek adına bugün oyuncularımız üstüne düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirdiler. Biz iyi bir takımız ama iyi olmak için iyi mücadele etmek lazım. Bu ligde eğer mücadele etmezseniz yetenekleriniz, kaliteniz ne kadar önemli olursa olsun rakip kadar mücadele etmezseniz maalesef sıralama olarak da geriye düşebiliyorsunuz, tıpkı bizim olduğumuz gibi. Bugün oyuncularım tebrik ediyorum. Oyuna giren oyuncularım sonuna kadar mücadele etti. Tabii 10 kişi kaldıktan sonra verdikleri özverili mücadele var ki skoru korumak için sonuna kadar mücadele eden bir oyuncu grubum vardı. Tebrik ediyorum oyuncularımı. Daha 3 puan aldık. Evet, ama yolumuz daha uzun" dedi.

"Bu ligde şampiyonluklarım var"

Üzülmez, konuşmasının devamında, "Daha önce bu ligde şampiyonluklarım var ve şampiyonlukların ne kadar zor olduğunu da biliyordum. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bu oyunumuzu, coşkumuzu arttırarak camiamızı iyi yerlere taşımak istiyorum. Bundan sonraki süreçte de Hatay takımına başarılar diliyorum" dedi.

Hugo Almeida : "Takımımız hastaneye döndü"

Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida ise, "İlk yarı Iğdır takımı istedikleri gibi oynadı. Hızlı kanat oyuncuları vardı. Koşu yollarına topu isteyen oyunculardı. Hafta boyunca idmanlarda bunu çalışmıştık. Oyuncuların ne yapması gerektiğini biliyorlardı. Ama ilk yarı son dakikalarına doğru Rui'ye bir penaltı pozisyonu vardı. Hakem vermedi bu kararı bizim lehimize. İkinci yarı değişiklikler yaptım. Sistemi değiştirdim. Kanatları durdurma üzerine planlar yapmıştık. sonrasında rakip kırmızı kart gördü. Net bir kırmızı karttı. Ama hakem çok inceledi. Sonrasında biz 3-3'ü aradık. Pozisyonlar bulduk. Maalesef futbol böyle. 4. golü attı Iğdır takımı. Bildiğiniz gibi futbol böyledir. 2-3 oyuncum daha sakatlandı maalesef" dedi.

Takımın bir hastaneye dönüştüğünü belirten Portekizli teknik adam, "Yani bildiğiniz hastaneye döndü takımımız ama devam edeceğiz. Bugün 2-3 oyuncu daha kaybettik. Puanlar kaybettik ama önümüze bakacağız. Mecburuz, futbol böyle" dedi. - IĞDIR