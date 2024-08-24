Iğdır FK Gençlerbirliği ile berabere kaldı
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Iğdır FK sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Maçta sarı kartlar da çıktı.
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Iğdır FK sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Süleyman Bahadır, Mehmet Kapluhan, Samet Özkul
Iğdır FK: Furkan Köse, Ahmet Emin Engin (Berkan Keskin dk. 77), Burak Bekaroğlu, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Guima (Niemann dk. 65), Burak Altıparmak (Ömer Şişmanoğlu dk. 88), Lico (Marcos Silva dk. 88), Caner Cavlun (Catic dk. 77), Regattin, Aleksic
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Fıratcan Üzüm (Ensar Kemaloğlu dk. 46), Yasin Güreler, Mikail Okyar, Etebo (Oğuzhan Berber dk. 90+3), Buğra Çağıran (Mete Kaan Demir dk. 77), Amilton (Samed Onur dk. 78), Djitte (Yatabare dk. 84)
Sarı kartlar: Guima, Caner Cavlun, Alim Öztürk (Iğdır FK), Mikail Okyar (Gençlerbirliği) - IĞDIR