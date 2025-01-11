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Iğdır FK, Fatih Karagümrük'e 1-0 Yenildi

Iğdır FK, Fatih Karagümrük'e 1-0 Yenildi
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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Iğdır FK, sahasında oynadığı maçta Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golünü Göktan Gürpüz 53. dakikada kaydetti. Iğdır FK'dan Burak Altıparmak, 90+4. dakikada kırmızı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 1-0 yenildi.

Hakemler: Batuhan Kolak, Selahattin Altay, Abdülhamit Söyler

Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Eysseric (Kerim Avcı dk. 90+1), Aleksic, Regattin (Lico dk. 83), Ahmet Emin Engin (Burak Çoban dk. 83), Caner Cavlun, Thuram, Burak Altıparmak, Burak Bekaroğlu, Marcos Silva (Niemann dk. 70)

Yedekler: Alperen Selvi, Mert Çölgeçen, Guima, Alp Arda, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Wesley, Dovedan (Arda İbrahim Akgün dk. 79), Tresor Doh, Ahmet Sivri (Emir Tintiş dk. 87), Göktan Gürbüz (Muhammed Mert dk. 90), Talha Ülvan, Çağtay Kurukalıp, Atakan Rıdvan Çankaya

Yedekler: Emre Bilgin, Yiğit Fidan, F. Paoletti, Barış Kalayci, Ömer Faruk Gümüş, Baran Demiroğlu, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Sorumlu: Atılay Canel

Gol: Göktan Gürpüz (dk. 53) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Burak Altıparmak (dk. 90+4) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Atakan Rıdvan Çankaya, Wesley, Talha Ülvan (Fatih Karagümrük), Alim Öztürk, Eysseric (Iğdır FK) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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