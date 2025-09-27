Haberler

Iğdır FK, Esenler Erokspor'u Deplasmanda 3-2 Yenerek Üç Puan Aldı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Esenler Erokspor'u 3-2 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Maçta goller; Ahmet Engin, Koita ve Fofana'dan geldi.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Yusuf Susuz, Güner Mumcu Taştan

Esenler Erokspor: Muhammed Birkan Tetik, Eray Korkmaz, Anıl Yaşar, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar (Dk. 63 Jack), Amilton, Recep Niyaz (Dk. 78 Alper Karaman), Kanga (Dk. 81 Catakovic), Berat Luş (Dk. 78 Faye), Kayode

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Serkan Asan (Dk. 56 Rotariu), Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Güray Vural, Oğuz Kağan Güçtekin, Doğan Erdoğan (Dk. 62 Ali Kaan Güneren), Ahmet Engin (Dk. 55 Eyüp Akcan), Gökcan Kaya, Fofana, Koita (Dk. 72 Mendes)

Goller: Dk. 7 Ahmet Engin, Dk. 9 Koita, Dk. 56 Fofana (Iğdır FK), Dk. 25 Kayode, Dk. 51 Recep Niyaz (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Recep Niyaz, Dk. 65 Amilton, Dk. 90+2 Faye (Esenler Erokspor), Dk. 18 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 45 Serkan Asan, Dk. 72 Koita, Dk. 90+2 Güray Vural (Alagöz Holding Iğdır FK)

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda Esenler Erokspor'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
