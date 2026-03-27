Iğdır FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde başladı. Futbolcular, antrenmanlarda çeşitli çalışmalar yapıyor.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptı.
Karaman, zaman zaman futbolculara saha içindeki taktik tahtası üzerinde uyarılarda bulundu.
Iğdır ekibi, Erzurumspor FK ile 4 Nisan Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız