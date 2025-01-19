Üye Girişi
Haberler
Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak

Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı

Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi

İsrailli 3 rehine böyle serbest bırakıldı
Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik

Ateşkes sonrası yurda dönen Filistinli kadının o sözleri duygulandırdı

Iğdır FK, Boluspor'a 1-0 Bilinç Mağlup Oldu

Iğdır FK, Boluspor'a 1-0 Bilinç Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Iğdır FK, sahasında Boluspor'a son dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Boluspor'un galibiyet golü Jefferson'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Boluspor'a 1-0 mağlup oldu..

Hakemler: Gürcan Hasova, Oğuz Kağan Çalışır, Kemal Elmas

Iğdır FK: Furkan Köse, Alperen Selvi, Regattin, Aly Malle (Ahmet Engin dk. 89), Cebrail Karayel, Mert Çölgeçen, Thuram, Ali Yaşar (Caner Cavlun dk. 64), Burak Bekaroğlu, Marcos Silva, Avramovski (Burak Çoban dk. 85)

Yedekler: Alp Arda, Halil İbrahim Sönmez, Berkan Keskin, Arda Çolak, Semih Akyıldız, Bahadır Güngördü

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Oğuz Kağan Güçtekin, Liço (Estrela dk. 88), Jefferson, Mukairu, Onur Ulaş, Işık Kaan Arslan, Enes Alıç, Hüsamettin Yener (Aleksic dk. 75), Vusal İskandarlı (Berk Yıldız dk. 61)

Yedekler: Onur Atasayar, Siraçhan Nas, Bartu Kulbilge, Kubilay Anteplioğlu, Fethi Özer, İshak Karaoğul, Anıl Koç

Teknik Direktör: Ufuk Kahraman

Gol: Jefferson (dk. 90+2) (Boluspor)

Sarı kartlar: Marcos Silva (Iğdır FK), Liço (Boluspor) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
img

"Yakın zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali yüksek"
img

Ateşkes sonrası dikkat çeken görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı

Joe Biden'dan ateşkesten sonra ilk açıklama
Canlı anlatım! Top direkten döndü

Top direkten döndü! Tempo bir an olsun düşmüyor
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye böyle getirildiler
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.