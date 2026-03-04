Haberler

Iğdır FK, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Alagöz Holding Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Iğdır ekibi, grupta 4 puan toplarken, rakibi Bodrum FK puansız durumda.

Alagöz Holding Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Iğdır ekibi, hazırlıklarını Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde gerçekleştirdi.

Iğdır FK grupta ilk üç maç sonunda 4 puan toplarken, Bodrum FK'nin ise puanı bulunmuyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
