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Iğdır FK, Batman Petrolspor'u 2-1 yendi; Mücahit Albayrak kırmızı kart gördü

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Iğdır FK, Batman Petrolspor'u 2-1 yendi; Mücahit Albayrak kırmızı kart gördü
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK, Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti. Iğdır FK'nın golleri 20. dakikada Crociata ve 35. dakikada Serdar Gürler'den gelirken, Batman Petrolspor'un tek golünü 45+1'de Metehan kaydetti; Mücahit Albayrak 23. dakikada kırmızı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK, Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Iğdır FK'nın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Crociata'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 1-0

23. dakikada orta alanda Felix Afena-Gyan'a kayarak müdahale eden Mücahit Albayrak, doğrudan kırmızı kart gördü.

35. dakikada gelişen Iğdır FK atağında Gökcan'ın pasında sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler, meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 2-0

45+1. dakikada sağ kanattan gelişen Batman Petrolspor atağında Buğra'nın kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Metehan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: İbrahim Güner, Cem Özbay, Anıl Çiftçi

Iğdır FK: Jakup Szumski, Soner Gönül, Loic Kouagba, Alim Öztürk, Serkan Asan (Devran Şenyurt dk. 83), Giovanni Crociata, Doğan Erdoğan, Gökcan Kaya (Leon Çalışkan dk. 46), Serdar Gürler (Moustapha Camara dk. 74), Arda Çolak (Özder Özcan dk. 90+1), Felix Afena-Gyan (Leandro Bacuna dk. 83)

Yedekler: Taha Tepe, Arda Öztürk, Baran Moğultay, Alperen Selvi, Leandro Bacuna, Leon Çalışkan, Devran Şenyurt, Moustapha Camara, Abdul-Malik Yılmaz, Özder Özcan

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mücahit Albayrak, Matheus Doria, Metehan Mert, Omar Imeri, (Oğuz Gürbulak dk. 46) Mamadou Cissokho (Pedrinho dk. 74), Mickael Biron, Buğra Çağıran (Yasir Subaşı dk. 46), Jin-ho Jo, Bernardo Sousa (David Kaiki dk. 90+1), Gökhan Altıparmak

Yedekler: Birkan Tetik, Devran Bozardic, Ömürcan Artan, Yasir Subaşı, David Kaiki, Pedrinho, Oğuz Gürbulak, Gökhan Karadeniz, Emirhan Aydoğan, Karan Topdemir

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Kırmızı kart: Mücahit Albayrak (Batman Petrolspor)

Goller: Giovanni Crociata (dk. 20), Serdar Gürler (dk. 35) (Iğdır FK), Metehan Mert (dk. 45+1) (Batman Petrolspor)

Sarı kartlar: Gökcan Kaya, Doğan Erdoğan, Giovanni Crociata (Iğdır FK), Oğuz Gürbulak, Pedrinho (Batman Petrolspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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