Haberler

Iğdır FK, 4 yeni futbolcuyu renklerine bağladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, ara transfer döneminin son gününde kadrosuna 4 yeni futbolcu kattı. Takım, Eyüpspor'dan Robin Yalçın, Bursaspor'dan Tunahan Ergül, Fatih Karagümrük'ten Marius Doh ve İstanbulspor'dan Florian Loshaj ile sözleşme imzaladı.

Iğdır FK, ara transfer döneminin son gününde 4 futbolcu transfer etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, ara transferde 5 futbolcuyla yollarını ayırırken kadroya 4 takviye yaptı.

Yeşil-beyazlılar, ikas Eyüpspor forması giyen Robin Yalçın ile 1,5 yıl, Bursaspor forması giyen Tunahan Ergül ile 1,5+1, Fatih Karagümrük forması giyen Marius Doh ile sezon sonuna kadar, İstanbulspor forması giyen Florian Loshaj ile de 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni transferler, teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde ligin 24. haftasında yarın saat 13.30'da oynanacak Serik Spor Futbol maçının hazırlıklarını sürdürülen ekibin antrenmanına katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

İki ilde peş peşe şüpheli ölümler
Eski hakem Cüneyt Çakır'a dev görev: En büyük hayallerimden biri buydu

"En büyük hayallerimden biri buydu" diyerek müjdeyi verdi
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Menajer George Gardi isyan etti: Yasal işlem başlatacağım

Hakkında çıkan iddialara isyan etti: Yasal işlem başlatacağım