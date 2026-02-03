Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Iğdır FK: 6 Antalyaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Iğdır FK: 6 Antalyaspor: 0
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında Iğdır FK, evinde Antalyaspor'u 6-0 mağlup etti. Iğdır FK'nın gollerini Conte, Suarez, Rotariu, Özder Özcan ve Bruno kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında 1. Lig ekibi Iğdır FK evinde Antalyaspor'u 6-0 mağlup etti.

Hakemler: Gürcan Hasova, Barış Çiçeksoyu, Harun Terin

Iğdır FK: Sinan Bolat, Tsunami (Alim Öztürk dk. 46), Alperen Selvi, Oğuz Kağan Güçtekin (Gökcan Kaya dk. 65), Bacuna (Doğan Erdoğan dk. 46), Rotariu (Ahmet Emin Engin dk. 59), Conte, Ali Kaan Güneren, Suarez, Özder Özcan (Bruno dk. 73), Serkan Asan

Yedekler: Taha Tepe, Atakan Çankaya, Güray Vural, Moryke Fofana

Teknik Direktör: Kenan Kocak

Antalyaspor: Kağan Arıcan, Muhammed Emin Özkul, Hasan Yakub İlçin, Gueye, Ensar Buğra Tivsiz, Ramazan Özçelik, Berkay Topdemir (Mücahid Emre Özata dk. 59), Mevlüt Şimşek, Hasan Ürkmez (Kayra İlkbaharlılar dk. 86), Kerem Kayaarası, İbrahim Kencu (Arda Altun dk. 59)

Yedekler: Sadullah Yiğit Kabakuşak, Üveys Yasir Satık, Ali Demirbilek,

Teknik Direktör: Alaattin Gülerce

Goller: Conte (dk. 12 ve 24), Suarez (dk. 16, Rotariu (dk. 31), Özder Özcan (dk. 50), Bruno (dk. 85) (Iğdır FK)

Sarı kart: Doğan Erdoğan (Iğdır FK) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
