Haberler

Iğdır FK'da 7 futbolcuyla yollar ayrıldı

Iğdır FK'da 7 futbolcuyla yollar ayrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1. Lig ekibi Iğdır FK, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında Sinan Bolat, Fodé Koita, Moryké Fofana, Ali Yaşar, Ryan Mendes, Ahmet Emin Engin ve Gianni Bruno ile yollarını ayırdığını duyurdu.

1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında 7 futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kaleci Sinan Bolat ile birlikte Fodé Koita, Moryké Fofana, Ali Yaşar, Ryan Mendes, Ahmet Emin Engin ve Gianni Bruno'ya kulübe verdikleri katkılar dolayısıyla teşekkür edildi.

Kulübün paylaşımında, "Bu arma altında ter döken, sahada mücadele eden ve kulübümüzün hikayesine değer katan futbolcularımız Sinan Bolat, Fodé Koita, Moryké Fofana, Ali Yaşar, Ryan Mendes, Ahmet Emin Engin ve Gianni Bruno'ya teşekkür ederiz. Yeşil-beyazlı formamız için verdikleri emeklerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Yolları açık, başarıları daim olsun. Teşekkürle." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Iğdır FK'nın yeni sezon öncesinde kadro yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da

Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da

Tarihi zirve için geri sayım başladı! İşte Ankara'ya gelen ilk isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü

İran'a ihanetle suçlanan komutan geri döndü! İki ülkeye mesajı var
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem
Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın

Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın
Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul etti
Dilan'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet! Anneden yürek yakan feryat

Dilan'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet
Bu gece kimseye söz vermeyin! Milyonlar bu dev maçları bekliyor

Bu gece kimseye söz vermeyin! Milyonlar bu dev maçları bekliyor