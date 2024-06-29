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Iğdır'da düzenlenen Alagöz Holding 4. Kayısı Cup Tenis Turnuvası tamamlandı

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Türkiye Tenis Federasyonu tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesindeki kortlarda, Alagöz Holding'in sponsorluğunda düzenlenen organizasyona 23 ilden 88 erkek ve 50 kadın sporcu katıldı. Final maçlarıyla tamamlanan turnuvada, tek kadınlarda Çağla Teoman, tek erkeklerde Ahmet Atabey birinci oldu. Çift kadınlarda Çağla Teoman-Buse Gündüz, çift erkeklerde ise Ahmet Atabey-Mahmut Emre Günmeriç ekibi ilk sırayı aldı. Sporculara ödüllerini Iğdır Valisi Ercan Turan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin ve protokol üyeleri verdi. Iğdır Valisi Ercan Turan, kentin gelişiminden bahsederek, tenis sporunu yaygınlaştırmayı planladıklarını ve uluslararası düzeyde bir etkinlik yapmayı hedeflediklerini belirtti. Kadınlarda birinci olan Çağla Teoman ve ikinci olan Zelal Yulu, turnuvaya katılan sporcular arasında konuşmalar yaparak, başarılarını ve hedeflerini paylaştılar.

Iğdır'da düzenlenen Alagöz Holding 4. Kayısı Cup Tenis Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesindeki kortlarda, Alagöz Holding'in sponsorluğunda düzenlenen organizasyona 23 ilden 88 erkek ve 50 kadın sporcu katıldı.

Final maçlarıyla tamamlanan turnuvada, tek kadınlarda Çağla Teoman, tek erkeklerde Ahmet Atabey birinci oldu. Çift kadınlarda Çağla Teoman-Buse Gündüz, çift erkeklerde ise Ahmet Atabey- Mahmut Emre Günmeriç ekibi ilk sırayı aldı.

Sporculara ödüllerini Iğdır Valisi Ercan Turan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin ve protokol üyeleri verdi.

Iğdır Valisi Ercan Turan, burada yaptığı konuşmada, kentin günden güne geliştiğini belirterek, "Güzel bir etkinlikte beraberiz. Kendimize misyon belirlediğimiz en önemli unsurlardan biri madde bağımlılığıyla mücadeledir. Madde bağımlılığıyla mücadelede en güzel yöntem tabii spor ve kültürel faaliyetlerdir. Biz Iğdır'da tenis sporunu yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Spor kararlılığı artırıyor, iyi düşünmeyi sağlıyor ve bu sporu yapan gençler ilerde daha başarılı oluyor. Bugün burada ulusal düzeyde bir faaliyet yapmaktayız, önümüzdeki yıl bu etkinliği uluslararası düzeyde yapmayı planlıyoruz. Iğdırımızı uluslararası alanda tanıtmak istiyoruz." dedi.

Kadınlarda birinci olan Çağla Teoman, turnuvaya Trabzon'dan geldiğini anımsatarak, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, çok çekişmeli ve zor bir turnuvaydı, keyifle geçti. Birinci oldum, hedefim daha çok çalışıp uluslararası arenalarda iyi derecelerle ülkeme dönmek olacak." şeklinde konuştu.

Turnuvaya Hakkari'den katılan Zelal Yulu de, "Iğdır çok güzel bir turnuvaya ev sahipliği yaptı ve ben burada ikinci oldum. Spora 13 yaşında başladım, 5 yıldır bu spor yapıyorum, hedefim bu branşta milli sporcu olmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Recai Şahin Ercan Turan Mahmut Emre Gençlik Türkiye Iğdır Spor Spor Güncel Haberler

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