Iga Swiatek Wimbledon Yarı Finaline Yükseldi
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Polonyalı oyuncu Iga Swiatek, çeyrek finalde Liudmila Samsonova'yı yenerek yarı finale yükseldi.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 8 numarası Polonyalı sporcu Iga Swiatek, yarı finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvadaki çeyrek final müsabakasında Swiatek ile 19 numaralı seribaşı Liudmila Samsonova karşılaştı.
Swiatek, 6-2 ve 7-5'lik setlerle Rus rakibini 2-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor