Iga Swiatek Wimbledon Yarı Finaline Yükseldi

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Polonyalı oyuncu Iga Swiatek, çeyrek finalde Liudmila Samsonova'yı yenerek yarı finale yükseldi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 8 numarası Polonyalı sporcu Iga Swiatek, yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvadaki çeyrek final müsabakasında Swiatek ile 19 numaralı seribaşı Liudmila Samsonova karşılaştı.

Swiatek, 6-2 ve 7-5'lik setlerle Rus rakibini 2-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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