IFAB, 2025/26 Sezonu İçin Yeni Futbol Kurallarını Belirledi

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2025/26 sezonunda geçerli olmak üzere oyunun bazı kurallarında değişikliğe gitti.

Kararlar, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta İrlanda Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen IFAB'ın 139. Yıllık Genel Kurulu'nda alındı.

Yeni değişikliklerin tamamı 14 Haziran 2025'te başlayacak olan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile birlikte yürürlüğe girecek.

Kalecilerin topu uzun süre tutmaları engellenmek isteniyor

Kalecilerin topu uzun süre elinde tutmasını engellemek üzere konulmuş mevcut kuralda değişiklik yapıldı.

Değişikliğe göre, artık bir kaleci topu elinde 8 saniyeden fazla uzun tutarsa rakip takım için köşe vuruşu kararı verilecek.

Eski kuralda bu süre 6 saniye ile sınırlı tutulup endirekt serbest vuruş veriliyordu.

Kaptanlar itiraz edebilecek

Geçen yıl bazı turnuvalarda uygulanan, sadece takım kaptanlarının belirli durumlarda hakeme yaklaşmasına izin verilmesi kuralı, Oyun Kuralları'na eklendi.

IFAB, bu kuralla hakemlere yönelik sözlü ve fiziksel itirazları azaltmak istiyor.

Yeni kurallardan birisi de bir takım yetkilisi, yedek oyuncu, oyundan çıkmış veya ihraç edilmiş oyuncu ya da saha dışındaki bir oyuncunun, oyun alanını terk eden topa müdahale etmesiyle alakalı.

Bu gibi durumlarda eğer haksız bir avantaj sağlama niyeti yoksa rakip takım lehine endirekt serbest vuruş verilecek. Herhangi bir disiplin cezası uygulanmayacak.

IFAB, VAR yönetmelikleriyle ilgili de yeni bir yönergeye imza attı.

Buna göre, turnuvalar ve organizasyonlar hakemlerin VAR incelemelerinden sonra anons yapmasına olanak tanıyacak şekilde kurallarını düzenleyebilecek.

Vücut kamerası ve yeni ofsayt kuralları test edilecek

IFAB'ın aktardığına göre 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda canlı maç yayınının bir parçası olarak hakemlerin vücut kamerası kullanması planlanıyor.

Kurul bu kararla ilgili olarak, "Hakemlerin eğitim ve gelişimi için bazı üst düzey maçlarda vücut kamerası kullanmalarına izin verilmesi olumlu geri dönüşler aldı. IFAB, FIFA'nın bu kameraları FIFA turnuvalarında test etme girişimini destekledi" ifadelerine yer verdi.

IFAB ayrıca hücum futbolunu teşvik etmek ve gol pozisyonlarını artırmak amacıyla ofsayt kurallarında yeni denemeler yapmayı kararlaştırdı.

Bu iki denemenin detayları kamuoyuyla paylaşılmadı.

FIFA, bazı turnuvalarda bu yeni uygulamaları test edecek.