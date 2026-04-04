İçişleri Bakanı Çiftçi, kaymakamlık yaptığı Kaman'da ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, daha önce kaymakamlık yaptığı Kırşehir'in Kaman ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi, bazı programlara katılmak üzere geldiği Kaman'da, ilk olarak Aydınlar köyündeki Sofu Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Burada köylülerin karşıladığı Çiftçi, kaymakamlık döneminde ziyaret ettiği köydeki vatandaşlarla tekrar görüşmenin memnuniyetini yaşadığını belirtti.

Çiftçi, daha sonra Kaman Kaymakamı Engin Tok'u ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaymakamlıkta kendisini bekleyen vatandaşlarla da selamlaşan Çiftçi, Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret edip fotoğraf çektirdi.

Bakan Çiftçi, görev yaptığı dönemde tanıştığı esnaf ve vatandaşların ilgisiyle karşılaşırken, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

Kaman Belediyesi ziyaretinde davul zurna eşliğinde karşılanan Çiftçi, Belediye Başkan Emre Demirci'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada vatandaşlara hitap eden Çiftçi, tüm Kamanlıları hürmetle, muhabbetle selamladığını söyledi.

Bakan Çiftçi, yaklaşık 12 yıl aradan sonra yine "yeşil Kaman"da bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kaman'da olmaktan dolayı son derece mutlu ve bahtiyar olduğumu ifade etmek istiyorum. 2010 yılında Kaman'a kaymakam olarak gelmiştim, burada yaklaşık 4 yıl görev yaptım. En son kaymakamlığım da burada oldu. Her şeyin ilki ve sonu kıymetlidir. İlki ve sonu unutulmaz. Dolayısıyla son kaymakamlığım olduğu için buranın da ayrı bir yeri var benim açımdan. Bugün coşkulu kutlamadan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sizleri var etsin."

İçişleri Bakanlığı ve diğer alanlarla ilgili olarak her zaman kapısının ve gönlünün açık olduğunu vurgulayan Çiftçi, ağır bir yükün altına girdiğini, dua beklediğini söyledi.

Bakanlığın alanına giren tüm konularda ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Çiftçi, "Özellikle çeteler, uyuşturucu, sanal bahis, dolandırıcılık, vatandaşımızı huzursuz eden, onların ve çocuklarının geleceğini, heyecanını, umutlarını çalan bütün kişiler ve yapılarla mücadelede kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi'ye, Vali Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Emniyet Müdürü Mesut Görücü, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım ve AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal da eşlik etti.