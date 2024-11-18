Icardi'yi aldatan Wanda Nara Türkiye'de icralık oldu: Tutarı duyunca inanamayacaksınız

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TOPLAM BORÇ 938 TL OLARAK HESAPLANDI

Son günlerde adından sıkça söz ettiren Wanda Nara'ya temizlik işçilerinin parasını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatıldı. Nara, Türkiye'de yaşadığı sürede evini temizleyen şirketle mahkemelik oldu. 800 liralık alacağını gerekçe gösteren şirket icra takibi başlattırdı. Faizin de işletileceği icrada, Nara'nın toplam borcu 938 lira olarak hesaplandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Wanda, İstanbul'da yaşadığı dönemde Levent'te ikamet ettiği evinin düzenli temizliğini yapan firmanın ücretini ödemeden Türkiye'den ayrıldı. Temizlik hizmetini veren firma Wanda Nara'ya ulaşamayınca mahkemeye başvurdu ve icra takibi başlattı. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde başlatılan icra takibinde, açıklama kısmına "temizlik hizmet alacağı" yazıldı.