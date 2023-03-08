Geri dönüyor! Icardi'nin imzasını bekleyen Galatasaray taraftarına, Mostafa Mohamed sürprizi

Ara transfer döneminde çalışmalarına devam eden Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında kiralık olarak Fransız ekibi Nantes'a gönderdiği Mostafa Mohamed Süper Lig devine geri dönüyor.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Fransa'daki kariyerine iyi başlayan 25 yaşındaki futbolcu, son aylarda beklenen performansı veremeyince gözden düştü. Son golünü 15 Ocak'ta Montpellier'e atan Mısırlı futbolcu takımında istenmeyen hale geldi.

BONSERVİSİ ALINMAYACAK

Fransız basınında çıkan haberlere göre; Nantes'ın 25 yaşındaki futbolcunun 5.75 milyon euroluk satın alma opsiyonunu yüksek oranda kullanmayacağı iddia edildi. Nantes, 25 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'dan 250 bin euro karşılığında kiralamıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fransız temsilcisinde bu sezon 39 maçta sahaya çıkan Mısırlı golcü, 8 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu. Öte yandan 25 futbolcunun Galatasaray'la 2025'e kadar sözleşmesi devam ediyor.