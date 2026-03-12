Haberler

Icardi'nin stattan suratı 5 karış ayrılmasına kız arkadaşı neden olmuş

Icardi'nin stattan suratı 5 karış ayrılmasına kız arkadaşı neden olmuş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liverpool maçında forma alamayan Mauro Icardi'nin maç sonundaki gergin tavırlarının, sevgilisi China Suarez'in doğum günü kutlaması nedeniyle antrenmanları kaçırmasına bağlı olarak kadroya alınmamasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Mauro Icardi'nin tavırları gündem olmuştu. Arjantinli yıldızın maç sonundaki gergin görüntülerinin nedeni ortaya çıktı.

FORMA VERİLMEMESİ GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez'in doğum günü kutlamasına katıldığı için antrenmanları kaçırdığı öğrenildi. Teknik heyet bu nedenle Arjantinli golcüye Liverpool karşısındaki kritik mücadelede forma vermedi.

MAÇ SONRASI DAVRANIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaraylı futbolcular Liverpool galibiyetinin ardından sahada büyük sevinç yaşarken Icardi'nin kutlamalara katılmaması dikkat çekti. Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından galibiyetle ilgili paylaşım yapmaması ve stadyumu gergin şekilde terk etmesi de çok konuşuldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları8zp6zktxj8:

şimdilik gönlünü hoş tutalım, sene sonu yol veririz.. bu kadroya giremez artik

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor

Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor
Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi

13 yaşındaki çocuk, evdeki olayı görünce babasını bu hale getirdi
Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor

Bu parayı veren alır! Galatasaray Osimhen'i satıyor
Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız

Trump için söylediklerine bakar mısınız
Halil Umut Meler'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı

Verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı