Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili kriz alevlendi. Sakatlık sonrası performansı düşen Arjantinli yıldız, milli arayı ülkesinde geçirmek için ekstra izin istedi. Bu durum yönetimde şaşkınlık yarattı. Yıldız futbolcunun sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin yenilenmeyeceği belirtiliyor. Icardi'nin transfer döneminde yerinin doldurulması bekleniyor.
- Mauro Icardi, milli takım arayı Türkiye'de geçirmek yerine Arjantin'e gitmek için Galatasaray'dan ekstra izin talep etti.
- Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Icardi ile yeni sözleşme yapmayı planlamıyor.
- Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 102 maçta 67 gol ve 22 asist yaptı.
Galatasaray'da Mauro Icardi krizi yeniden alevlendi. Sakatlığının ardından performansı tartışma konusu olan Arjantinli yıldız, milli arayı Türkiye'de geçirmek yerine ülkesine gitmek istedi. Bunun için Teknik Direktör Okan Buruk'u arayarak ekstra izin talep eden Icardi'nin bu isteği, camiada ve yönetimde şaşkınlık yarattı.
YÖNETİM YENİ SÖZLEŞMEYE SICAK BAKMIYOR
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız golcüyle ilgili yönetimin tavrı da netleşmeye başladı. Kulüp yönetiminin, Icardi ile yola devam etmeyi düşünmediği belirtiliyor. Transfer döneminde yapılacak planlamada Arjantinli oyuncunun yerinin doldurulması bekleniyor.
ICARDI'NİN GALATASARAY KARNESİ
Galatasaray formasıyla toplam 102 maça çıkan Icardi, 67 gol ve 22 asist üreterek sarı-kırmızılıların son iki sezondaki şampiyonluklarında önemli rol oynadı. Ancak yaşadığı sakatlıklar ve son dönemdeki düşüş, teknik ekibin ve yönetimin kararını etkiledi. Piyasa değeri 8 milyon euro olan 32 yaşındaki yıldız, sezon sonunda serbest kalacak.