Haberler

Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili kriz alevlendi. Sakatlık sonrası performansı düşen Arjantinli yıldız, milli arayı ülkesinde geçirmek için ekstra izin istedi. Bu durum yönetimde şaşkınlık yarattı. Yıldız futbolcunun sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin yenilenmeyeceği belirtiliyor. Icardi'nin transfer döneminde yerinin doldurulması bekleniyor.

  • Mauro Icardi, milli takım arayı Türkiye'de geçirmek yerine Arjantin'e gitmek için Galatasaray'dan ekstra izin talep etti.
  • Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Icardi ile yeni sözleşme yapmayı planlamıyor.
  • Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 102 maçta 67 gol ve 22 asist yaptı.

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi yeniden alevlendi. Sakatlığının ardından performansı tartışma konusu olan Arjantinli yıldız, milli arayı Türkiye'de geçirmek yerine ülkesine gitmek istedi. Bunun için Teknik Direktör Okan Buruk'u arayarak ekstra izin talep eden Icardi'nin bu isteği, camiada ve yönetimde şaşkınlık yarattı.

YÖNETİM YENİ SÖZLEŞMEYE SICAK BAKMIYOR

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız golcüyle ilgili yönetimin tavrı da netleşmeye başladı. Kulüp yönetiminin, Icardi ile yola devam etmeyi düşünmediği belirtiliyor. Transfer döneminde yapılacak planlamada Arjantinli oyuncunun yerinin doldurulması bekleniyor.

ICARDI'NİN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray formasıyla toplam 102 maça çıkan Icardi, 67 gol ve 22 asist üreterek sarı-kırmızılıların son iki sezondaki şampiyonluklarında önemli rol oynadı. Ancak yaşadığı sakatlıklar ve son dönemdeki düşüş, teknik ekibin ve yönetimin kararını etkiledi. Piyasa değeri 8 milyon euro olan 32 yaşındaki yıldız, sezon sonunda serbest kalacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Tedesco'dan Talisca kararı

Bunu kendi de beklemiyordu! Talisca hakkında yeni karar
Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı

Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını ağzına kadar dolduracak

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para sokacak
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
Denizli'de 5 toprak küpün içerisinde insana ait kemik parçaları bulundu

5 toprak küpün içerisinde insana ait kemik parçaları bulundu
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.