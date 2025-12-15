Haberler

Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Kişisel ve ailevi nedenlerle İstanbul'dan ayrılmak ve İtalya'ya dönmek istediği iddia edilen Icardi'nin durumu kulüpte değerlendiriliyor. Milan'ın Icardi'ye ilgisi olmadığı, ancak Fiorentina ve Genoa'nın transfer için adım atabileceği belirtiliyor. Galatasaray, cazip bir teklif gelmesi durumunda Icardi için masaya oturabilir.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında İtalya merkezli dikkat çekici bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli golcünün geleceği yeniden tartışma konusu oldu.

"KİŞİSEL VE AİLEVİ SEBEPLER" DETAYI

Sky Sports muhabiri Sacha Tavolieri'nin haberine göre Mauro Icardi, kişisel ve ailevi nedenler sebebiyle İstanbul'dan ayrılmak ve İtalya'ya dönmek istediğini Galatasaray yönetimine iletti. Haberde, bu talebin kulüp içinde değerlendirilmeye alındığı belirtildi.

MILAN DEFTERİ KAPANDI

İddianın detaylarında Milan cephesinin Icardi transferinden tamamen çekildiği aktarıldı. Bir menajerin transfer için yoğun çaba sarf etmesine rağmen Milan yönetiminin Arjantinli golcüyle ilgilenmediklerini net bir şekilde bildirdiği ifade edildi.

GALATASARAY OCAK AYINDA TEKLİFLERİ DEĞERLENDİREBİLİR

Galatasaray'ın ise ara transfer döneminde cazip bir teklif gelmesi halinde Mauro Icardi için masaya oturabileceği vurgulandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, kulübün menfaatleri doğrultusunda olası teklifleri değerlendirmeye açık olduğu kaydedildi.

İTALYA'DAN İKİ CİDDİ TALİP

Haberde Fiorentina ve Genoa'nın Mauro Icardi ile ilgilenen kulüpler olduğu belirtildi. Önümüzdeki günlerde iki İtalyan kulübünün de somut adımlar atabileceği ifade edildi.

GALATASARAY KARİYERİ

32 yaşındaki Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Eylül 2022'den bu yana 108 resmi maça çıktı. Arjantinli golcü bu süreçte 69 gol ve 22 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ligde oynadığı 15 maçta ise 8 kez gol sevinci yaşadı.

Yorumlar (1)

Tunc Muallimoglu:

