Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını 'Yasal işlem başlatıldı' deyip video yayınladı

Arjantin basınında Wanda Nara'nın ayrılık aşamasında olduğu Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında "Kadına şiddet" suçlamasıyla yasal işlem başlattığı iddia edildi.

"YASAL İŞLEM BAŞLATILDI" İDDİASI

Mauro Icardi'nin ayrılık aşamasında olduğu Wanda Nara ile yaşadığı tartışma sonrası hakkında "Kadına şiddet" suçundan yasal işlem başlatıldığı iddia edildi.

America TV'de yer alan habere göre, Wanda Nara'nın avukatları Icardi hakkında yasal işlem başlattı. Haberde Icardi'nin 15 Kasım'da Arjantin'de mahkemeye çıkacağı belirtildi.

GALATASARAY YALANLADI

Öte yandan Galatasaray, Mauro Icardi hakkında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadeleri yer aldı.