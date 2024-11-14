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Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını "Yasal işlem başlatıldı" deyip video yayınladı

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Arjantin basınında Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi hakkında, ayrılık aşamasında olduğu Wanda Nara'ya karşı şiddet uyguladığı iddiasıyla yasal işlem başlatıldığı öne sürüldü. Dolaşıma giren bir videoda ıcardi'nin gözaltına alındığı ve yarın mahkemeye çıkacağı bilgisi de paylaşıldı. Öte yandan Galatasaray, Mauro Icardi hakkında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Arjantin basınında Wanda Nara'nın ayrılık aşamasında olduğu Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında "Kadına şiddet" suçlamasıyla yasal işlem başlattığı iddia edildi.

"YASAL İŞLEM BAŞLATILDI" İDDİASI

Mauro Icardi'nin ayrılık aşamasında olduğu Wanda Nara ile yaşadığı tartışma sonrası hakkında "Kadına şiddet" suçundan yasal işlem başlatıldığı iddia edildi.

America TV'de yer alan habere göre, Wanda Nara'nın avukatları Icardi hakkında yasal işlem başlattı. Haberde Icardi'nin 15 Kasım'da Arjantin'de mahkemeye çıkacağı belirtildi.

GALATASARAY YALANLADI

Öte yandan Galatasaray, Mauro Icardi hakkında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadeleri yer aldı.

Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını 'Yasal işlem başlatıldı' deyip video yayınladı

Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Bu nedir arkadaş. Hayatımız İcardinin bibisi ve Wandanın bıddışı arasında gidip geliyor

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Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarısamet ates:

Yalan haber bu uygulamayı siliyorum hangi amaca hizmet ettiği belli

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıHayri:

Bunu acil göndersinler son maçında yalandan sakatlık dümeni yaptı vanda aşağı vanda yukarı bi derdi bitmedi maaş tıkır tıkır çalışıyor değil uçak taransatlantik kiralayıp bile gidebilir

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Yorum Beğenme0
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