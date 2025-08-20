Icardi, Galatasaraylı taraftara kafa attı

Icardi, Galatasaraylı taraftara kafa attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Icardi, Galatasaraylı taraftara kafa attı
Haber Videosu

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in iki hafta önce çekildiği öne sürülen bir videosu viral oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Icardi'nin bir taraftara kafa attığı görüldü. Icardi'nin bu hareketi büyük yankı uyandırdı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in, 2 hafta önceye ait kavga görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Galatasaraylı bir taraftarla tartıştığı görülen Icardi'nin o anlarda bir taraftara kafa attığı görüldü.

ICARDI TARAFTARA KAFA ATTI

Videoda görüldüğü üzere Icardi, sevgilisi China Suarez'le birlikte bir grup taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taraftarlara o anlarda imza veren Icardi, Suarez'in arada kaldığını görünce kalabalıktan çıkarmak istedi.

GÜNDEM OLDU

Daha sonra ise bir anda arbede yaşandığı görüldü ve Arjantinli oyuncu o anlarda bir taraftara kafa attı. Icardi'nin bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
İstanbul'un göbeğinde yine aynı rezillik: İğrenç bir topluma dönüştük

İstanbul'un göbeğinde yine aynı rezillik: İğrenç bir topluma dönüştük
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVicdan Önemli:

Atar adam kafada yumrukta kuzarkadaşını koruyor karakteri belirtisi helal sana kaptan

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Emir:

BURADA BİRSEY OLMAZ,ADAM KARISINDAN AYRILDI DİYE ADAMIN ÇÖPÇATANLIĞINI YAPMAK İÇİN KENDİNİ YIRTAN BİR GURUP VAR.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet bindebir:

yalan habe fener usaklari

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş'a sahip çıkan Kırşehirliler oldu

Evsiz kalmıştı! Usta sanatçının emanetine hemşehrileri sahip çıktı
Ünlü aşiret üyesi, trafikte tartıştığı kişiyi vurdu

Peş peşe tetiğe bastı! Ünlü aşiret üyesi, Ankara'da terör estirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.