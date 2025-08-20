Icardi, Galatasaraylı taraftara kafa attı
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in iki hafta önce çekildiği öne sürülen bir videosu viral oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Icardi'nin bir taraftara kafa attığı görüldü. Icardi'nin bu hareketi büyük yankı uyandırdı.
ICARDI TARAFTARA KAFA ATTI
Videoda görüldüğü üzere Icardi, sevgilisi China Suarez'le birlikte bir grup taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taraftarlara o anlarda imza veren Icardi, Suarez'in arada kaldığını görünce kalabalıktan çıkarmak istedi.
GÜNDEM OLDU
Daha sonra ise bir anda arbede yaşandığı görüldü ve Arjantinli oyuncu o anlarda bir taraftara kafa attı. Icardi'nin bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.