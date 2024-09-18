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Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK ile olan maçın ardından Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalarda bulundu. Sakatlığı bulunan Icardi'nin derbide oynayıp oynamayacağına değinen Buruk, "Oynayacak durumda değil. Tedavisi devam ediyor. Oynaması için çok erken. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep Fk ile oynadıkları ve 3-1 kazanadıkları maçın ardından Fenerbahçe derbisi hakkında da açıklamalarda bulundu.

"ICARDI DERBİDE YOK"

Sakatlığı bulunan Icardi'nin derbide oynayıp oynamayacağına da değinen Buruk, "Sosyal medyaya çok inanmayalım, güvenmeyelim. Oynayacak durumda değil. Tedavisi devam ediyor. Oynaması için çok erken. Burada en az 1 hafta 10 gün takımla çalışması için zaman gerek. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak" dedi.

İlk yarıda Çaykur Rizespor maçından kalan iştahlarını devam ettirdiklerini vurgulayan Buruk, "İlk yarıda daha çok ürettik. Soyunma odasına 2-0 ile girdik. İkinci yarıda yorgunluklar ortaya çıktı. Pozisyon az ürettiğimiz bir oyun ortaya çıktı. Kadro kısıtlılığı vardı. Hamleler yapamadık. Kadro genişliğimiz kısıtlıydı. Skorun yukarıya gitmemesine yorgunluk etki etti. Erken değişiklikler yaptık. Haftaya önemli bir maç var. Buna hazırız. Oraya 5'te 5 yaparak gidiyoruz. Ziyech ve Icardi dışında diğer oyuncular takıma katılacak. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Aynı istek, aynı arzu devam edecek. Ligde 5 maçını kazanan tek takımız. Bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

"İKİ TAKIM DA BİRBİRİNİ TANIYOR"

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine ilişkin bir soruyu teknik direktör, "İki takım da çalışacak, hazırlanacak, analizlerini yapacak. Birbirimizi seyrediyoruz. Her hafta rakibimizi puan kaybetsin diye izliyoruz. İki takım da birbirini tanıyor. Oyuncu seçimi önemli olacak. Yarın yenilenme idmanı yapacağız. Perşembe günü net şekilde hazırlanmaya başlayacağız. İki takım da kazanmak için oynayacak. Geçen seneki maç kalitesiz geçmişti. 0-0 sona ermişti. Burada derbiye yakışır bir maç ortaya çıkmasını istiyoruz. Saha içinin konuşulduğu, gerginliklerin olmadığı bir maç oynansın istiyoruz. Hedefimiz derbiyi kazanmak" ifadelerini kullandı.

"ICARDI DERBİDE YOK"

Okan Buruk, sosyal medyada sakatlığı süren golcü futbolcu Mauro Icardi'nin oynayacağına yönelik iddialara ise, "Sosyal medyaya çok inanmayalım, güvenmeyelim. Oynayacak durumda değil. Tedavisi devam ediyor. Oynaması için çok erken. Burada en az 1 hafta 10 gün takımla çalışması için zaman gerek. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak" yanıtını verdi.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

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Yorumlar (2)

Mehmet yasar Çiçek:

icardi değilde ONYEKURUNUN yokluğu daha çok kahrediyor...

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MEHMET EMİN BİRGÜL:

şahsen oynamaması yerinde karar olmuş kadroyu artık icardi üzerinden yönetmesin keremde gitti gol kralı olma şansı artık yok. icardiyi kadroda gören takım icardiyi tutuyor takım olduğu gibi kilitleniyor .

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