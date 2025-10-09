Icardi'den kız arkadaşına yarım milyonluk hediye

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile kız arkadaşı China Suarez'in aşkı sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

YARIM MİLYONLUK HEDİYE

Icardi ve Suarez aşkı bu kez Icardi'nin kız arkadaşına yaptığı büyük bir sürprizle konuşuldu. Icardi, Arjantinli sevgilisinin giydiği 9 numaralı formasını kişiselleştirdi. China Suarez'in formasındaki 9 numarasının altına 'China' yazdıran Icardi, 500 bin liralık değerli taşlarla formayı nakış gibi işletti. Icardi'nin bu jesti sosyal medyada geniş yer edindi.

ICARDI'NİN BU JESTİNE BAYILDI

China Suarez'in Icardi'nin formayı isim, numara ve Türk bayrağı logosunu taşla işletmesi jesti karşısında çok mutlu olduğu belirtildi. Icardi ile evlilik yolunda ilerleyen Suarez, Galatasaray maçlarında da stada gelerek Icardi'ye destek olmayı ihmal etmiyor.