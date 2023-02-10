Icardi'den Kadir'e imzalı forma Spor Haberleri Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, Adıyaman'da 87 saat sonra enkaz altından kurtulan Kadir için formasını imzaladı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, Adıyaman'da 87 saat sonra enkaz altından kurtulan Kadir için formasını imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya üzerinden Icardi'nin imzaladığı formanın videosunu paylaşarak, "87 saat süren yaşam mücadelesinin ardından enkaz altından kurtarılan Kadir'in ilk isteği, Mauro Icardi'nin imzalı forması olmuştu. Bu imza senin için Kadir" notunu düştü. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Mauro Icardi Galatasaray Adıyaman Spor Haberler

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