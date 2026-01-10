Icardi'den basın toplantısına damga vuran hareket! Tepki gösteren de var 'olabilir' diyende

Turkcell Süper Kupa finali öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe, ortak basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Galatasaray'dan teknik direktör Okan Buruk ve Mauro Icardi, Fenerbahçe'den ise teknik direktör Domenico Tedesco ve Nelson Semedo katıldı.

ICARDI, KUPANIN BOYUNU GÖSTERİP OKAN BURUK'LA ŞAKALAŞTI

Basın toplantısında kupanın sergilendiği sırada Mauro Icardi'nin hareketi geceye damga vurdu. Arjantinli yıldız, kupaya yaklaşıp eliyle boyunu işaret etti ve ardından Okan Buruk'a dönerek esprili bir şekilde "seninle aynı boyda" dercesine şaka yaptı. Okan Buruk'un da bu sözlere gülerek karşılık vermesi, aralarındaki samimi diyaloğu gözler önüne serdi.

SALON KAHKAHAYA BOĞULDU

Icardi'nin kupanın "kısa" olduğunu ima eden hareketi ve ardından yaptığı şaka, salondaki katılımcılar arasında gülüşmelere neden oldu. O anlar kısa sürede sosyal medyada da paylaşılmaya başladı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin yayılmasının ardından bazı taraftarlar Icardi'nin hareketini "eğlenceli ve doğal" bulurken, bazı kullanıcılar ise basın toplantısı gibi resmi bir ortamda bu tarz şakaların yanlış anlaşılabileceğini savundu. Tartışmalar kısa sürede büyürken, Icardi'nin esprisi günün en çok konuşulan anlarından biri oldu.