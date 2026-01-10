Haberler

Icardi'den basın toplantısına damga vuran hareket! Tepki gösteren de var "olabilir" diyende

Icardi'den basın toplantısına damga vuran hareket! Tepki gösteren de var 'olabilir' diyende
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Kupa finali öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında Mauro Icardi'nin kupanın boyunu işaret ederek Okan Buruk'la şakalaştığı anlar gündem oldu. Arjantinli yıldızın, kupayı gösterip "seninle aynı boyda" imasıyla yaptığı espri salonda kahkaha yarattı, sosyal medyada ise farklı yorumlara neden oldu.

  • Mauro Icardi, Turkcell Süper Kupa finali öncesi basın toplantısında kupanın boyunu eliyle işaret etti.
  • Icardi'nin kupanın boyuyla ilgili hareketi ve Okan Buruk'a yaptığı şaka, salonda gülüşmelere neden oldu.
  • Icardi'nin hareketi sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından eğlenceli bulunurken, bazıları tarafından resmi ortamda yanlış anlaşılabileceği savunuldu.

Turkcell Süper Kupa finali öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe, ortak basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Galatasaray'dan teknik direktör Okan Buruk ve Mauro Icardi, Fenerbahçe'den ise teknik direktör Domenico Tedesco ve Nelson Semedo katıldı.

ICARDI, KUPANIN BOYUNU GÖSTERİP OKAN BURUK'LA ŞAKALAŞTI

Basın toplantısında kupanın sergilendiği sırada Mauro Icardi'nin hareketi geceye damga vurdu. Arjantinli yıldız, kupaya yaklaşıp eliyle boyunu işaret etti ve ardından Okan Buruk'a dönerek esprili bir şekilde "seninle aynı boyda" dercesine şaka yaptı. Okan Buruk'un da bu sözlere gülerek karşılık vermesi, aralarındaki samimi diyaloğu gözler önüne serdi.

SALON KAHKAHAYA BOĞULDU

Icardi'nin kupanın "kısa" olduğunu ima eden hareketi ve ardından yaptığı şaka, salondaki katılımcılar arasında gülüşmelere neden oldu. O anlar kısa sürede sosyal medyada da paylaşılmaya başladı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin yayılmasının ardından bazı taraftarlar Icardi'nin hareketini "eğlenceli ve doğal" bulurken, bazı kullanıcılar ise basın toplantısı gibi resmi bir ortamda bu tarz şakaların yanlış anlaşılabileceğini savundu. Tartışmalar kısa sürede büyürken, Icardi'nin esprisi günün en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler

Bir gerginlik de dünyanın öbür ucunda çıktı: Bedel ödeyecekler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBörü 24:

Çüük kadar mı demek istemiş Okan'a :))

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIbrahim Sarıer:

Sansürleyince "naahhh" çekmiş sandım.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

"Çatı çığı" kabusu! 2 kişi kar altında kaldı, ilçe karanlığa gömüldü
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın