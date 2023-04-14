Icardi'den 45 dakikada akılalmaz performans! Tüm stat hep bir ağızdan aynı şarkıyı söyledi
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Kayserispor maçının ilk yarısında 3 gol attı, 1 de asist üretti. NEF Stadyumu, Icardi'nin attığı gollerden sonra "Aşkın olayım" şarkısıyla inledi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'la karşı karşıya gelen Galatasaray, ilk yarıda fırtına gibi esti. Sarı-Kırmızılılar, devreyi 4-0'lık skorla önde kapattı. Tüm gollere Mauro Icardi damgası vuruldu.
Icardi 18. dakikada gol perdesini açtı. 24'te Milot Rashica'ya asist yaptı. 42'de kazanılan penaltıyı gole çeviren isim Icardi oldu. 45+12'de penaltıyı kaçıran Icardi, kaleciden dönen topu tamamlayıp skoru 4-0'a getirdi.
Opta'nın verilerine göre; Bu sezon Süper Lig'de en fazla maçta hem gol atan hem de asist yapan oyuncu olan Mauro Icardi (5), 2016/17'yi (4; Serie A) geride bırakarak lig kariyerinin tek sezondaki en yüksek sayısına ulaştı.
Arjantinli yıldız, bu sezon ligde 12'nci kez fileleri havalandırdı. Icardi aynı zamanda 7 de asist üretti. Yine Opta'nın verilerine göre; Belhanda'dan sonra (Ocak 2021 Gençlerbirliği maçı) Galatasaray formasıyla bir lig maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
Icardi'nin olağanüstü performansından sonra tüm stat, Simge Sağın'ın "Aşkın olayım" parçasını söyledi. Icardi de taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.
Mauro Icardi, 2019/20 sezonundan bu yana SporTotoSüperLig'de Galatasaray formasıyla çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu. 13 resmi gole ulaşan Icardi, 10 gollü Radamel Falcao'ya nal toplattı.