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Icardi'den 45 dakikada akılalmaz performans! Tüm stat hep bir ağızdan aynı şarkıyı söyledi

Icardi'den 45 dakikada akılalmaz performans! Tüm stat hep bir ağızdan aynı şarkıyı söyledi

Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Kayserispor maçının ilk yarısında 3 gol attı, 1 de asist üretti. NEF Stadyumu, Icardi'nin attığı gollerden sonra "Aşkın olayım" şarkısıyla inledi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'la karşı karşıya gelen Galatasaray, ilk yarıda fırtına gibi esti. Sarı-Kırmızılılar, devreyi 4-0'lık skorla önde kapattı. Tüm gollere Mauro Icardi damgası vuruldu.

Icardi 18. dakikada gol perdesini açtı. 24'te Milot Rashica'ya asist yaptı. 42'de kazanılan penaltıyı gole çeviren isim Icardi oldu. 45+12'de penaltıyı kaçıran Icardi, kaleciden dönen topu tamamlayıp skoru 4-0'a getirdi.

Opta'nın verilerine göre; Bu sezon Süper Lig'de en fazla maçta hem gol atan hem de asist yapan oyuncu olan Mauro Icardi (5), 2016/17'yi (4; Serie A) geride bırakarak lig kariyerinin tek sezondaki en yüksek sayısına ulaştı.

Icardi'den 45 dakikada akılalmaz performans! Tüm stat hep bir ağızdan aynı şarkıyı söyledi

Arjantinli yıldız, bu sezon ligde 12'nci kez fileleri havalandırdı. Icardi aynı zamanda 7 de asist üretti. Yine Opta'nın verilerine göre; Belhanda'dan sonra (Ocak 2021 Gençlerbirliği maçı) Galatasaray formasıyla bir lig maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Icardi'nin olağanüstü performansından sonra tüm stat, Simge Sağın'ın "Aşkın olayım" parçasını söyledi. Icardi de taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.

Mauro Icardi, 2019/20 sezonundan bu yana SporTotoSüperLig'de Galatasaray formasıyla çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu. 13 resmi gole ulaşan Icardi, 10 gollü Radamel Falcao'ya nal toplattı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Spor Haberler

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