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Icardi cezayı kesti tazminatı cebe indirdi! Mahkemeden karar çıktı

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, haklarına yapılan ihanet haberlerine acımadı. Çift yıllar önce açtıkları davadan, tazminat kazandı.

MKE Ankaragücü maçında yaptığı hareketle gündemden düşmeyen Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara hakkında geçtiğimiz yıllarda ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. İtalyan gazeteci Fabrizio Corono, Wanda Nara'nın Icardi'yi, Hırvat futbolcu Marcelo Brozovic ile aldattığını iddia ettiği bir haber yapmıştı.

Bu haber sonrası Wanda Nara, Mauro Icardi ve Marcelo Brozovic, Corono'ya dava açmıştı. O dava nihayet sonuçlandı.

Mahkeme Corona'yı, Icardi ve Nara'ya 7500'er euro, Brozovic'e 5 bin euro,ayrıca 1500 euro para cezası ödemeye mahkum etti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mauro Icardi Wanda Nara Spor Haberler

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