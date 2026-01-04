Haberler

Mauro Icardi: "Bir kupa daha kazanmak istiyoruz"

Mauro Icardi: 'Bir kupa daha kazanmak istiyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Kaptanı Mauro Icardi, Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi yaptığı açıklamada, maçın kendileri için çok önemli olduğunu ve finale çıkmayı hedeflediklerini belirtti. Sakatlığı sonrası iyi bir geri dönüş yaptığını ifade eden Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırmaktan da onur duyduğunu söyledi.

Galatasaray Kaptanı Mauro Icardi, Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir maç oynayacağız, bir kupa daha kazanmak istiyoruz" dedi.

Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Gaziantep Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Galatasaray ve Trabzonspor'un teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı. Basın toplantısında konuşan Galatasaray Kaptanı Mauro Icardi, maçı kazanarak finale çıkma ve finalde de kupayı kazanmak istediklerini söyledi. Toplantıda soruları yanıtlayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, "Biz oyuncular olarak bir kupa daha kazanmak istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli. Bu bir yarı final ve buna adapte olmamız gerekiyor. Yarınki maçımızda da büyük bir rakibe karşı iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Hedefimiz kazanıp finalde yer almak. Sonrasında da finaldeki maçı da alıp kupa kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

"Zor bir sakatlık yaşadım ama iyi döndüm"

Sakatlık süreci ile ilgili soruya cevap veren ve daha iyi olmak istediğini söyleyen Arjantinli yıldız, "Zor bir sakatlık yaşadım ama iyi döndüm. En iyi halimde dönmeye çalıştım, sağlık ekibi ve teknik ekip bana çok destek oldu. Daha da iyi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Hagi gibi bir efsane ile anıldığım için onur duyuyorum"

Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırmasıyla ilgili de konuşan Icardi, "Hagi çok önemli biri. Onun rekorunu kırmak benim için onur. Bu rekoru gelecekte de başkaları kıracak. Ben Hagi gibi bir efsane ile anıldığım için onur duyuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

Adım adım yeni savaşa doğru! Venezuela ordusu harekete geçti
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap

Ücretinde indirime git denmişti! Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap
Joey Veerman ilk kez açıkladı: Fenerbahçe'den vazgeçtim

Güne damga vuran itiraf: Fenerbahçe'ye gitmekten vazgeçtim
Yunanistan'daki hava krizinin nedeni ortaya çıktı

Komşudaki hava krizinin nedeni ortaya çıktı
Miami'de Türk işletmeden evsiz vatandaşa duygulandıran jest

Sokakta yaşıyordu, berber koltuğundan bambaşka biri olarak kalktı
Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap

Ücretinde indirime git denmişti! Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap
Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı

Sürüye tek başına dalıp, yabani hayvanı eliyle yakaladı
90+4'te öne geçen Liverpool'a son saniyelerde büyük şok

90+4'te öne geçen Liverpool'a büyük şok