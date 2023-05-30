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İbrahim Yattara, Hendek Kaymakamlık Kupası'nda forma giydi

İbrahim Yattara, Hendek Kaymakamlık Kupası'nda forma giydi

Spor Haberleri

Eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara'nın katılımıyla 17'nci Hendek Kaymakamlık Kupası düzenlendi. Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Açır, etkinliğin dostluğu ve sevgiyi pekiştirdiğine değindi.

17'nci Hendek Kaymakamlık Kupası eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara'nın katılımıyla başladı.

Hendek Kaymakamlığı tarafından düzenlen ve bu sene 17'ncisi yapılan Hendek Kaymakamlık Kupası başladı. Etkinliğin ilk maçında eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara forma giydi. Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Açır etkinlikte yaptığı konuşmada katılan takımlara başarılar temenni ederek bu tür etkinliklerin dostluğu ve sevgiyi pekiştirdiğine değindi. Başlama vuruşu ardından başlayan etkinliğe Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Açır, Hendek İlçe spor Müdürü Süleyman Akıcı, Hendek Orman İşletme Müdürü Hakan Kızılarslan ve sporseverler katıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hendek Spor Haberler

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