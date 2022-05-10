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İbrahim Üzülmez, resmen Eyüpspor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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İbrahim Üzülmez, resmen Eyüpspor'da

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor, İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor, İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Eyüpspor, sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile anlaştı. Eflatun-sarılılar, düzenlenen imza töreninde İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "İbrahim Üzülmez'e 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Üzülmez, Spor Toto, Play Off, Eyüpspor, Spor, Haberler

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