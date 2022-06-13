İbrahim Tennuri Ortaokulu üçüncü oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İbrahim Tennuri Ortaokulu üçüncü oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
İbrahim Tennuri Ortaokulu üçüncü oldu

09-12 Haziran 2022 tarihleri arasında Amasya'da yapılan Okul Sporları Badminton Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında mücadele eden İbrahim Tennuri Ortaokulu erkek ve kadın takımları önemli başarılara imza attı.

09-12 Haziran 2022 tarihleri arasında Amasya'da yapılan Okul Sporları Badminton Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında mücadele eden İbrahim Tennuri Ortaokulu erkek ve kadın takımları önemli başarılara imza attı.

26 ilden yüzlerce sporcunun mücadelesine sahne olan Türkiye Şampiyonasında mücadele eden İbrahim Tennuri Ortaokulu erkek takımı üçüncü olurken, kadın takımı ise şampiyonayı beşinci sırada tamamladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Badminton Türkiye Şampiyonasından derecelerle dönen sporcular ile Antrenör Abdurrahman Arslan, Beden Eğitimi Öğretmeni Filiz Özgenç ve İl Temsilcisi Hakan Erdoğan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Amasya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title